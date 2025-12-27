Trump | Epstein Demsi pubblichino nomi
7.35 Trump chiede al Dipartimento di Giustizia di pubblicare "i nomi" contenuti nei documenti di Epstein. "I Dem hanno lavorato con lui, non Rep. Pubblicate i nomi,metteteli in imbarazzo",chiede.Il Dipartimento di Giustizia su un mln di pagine su Epstein è costretto a trascorrere tutto questo tempo su una bufala ispirata dai Democratici.La sinistra radicale non vuole che la gente parli dei successi di Trump e dei Repubblicani, ma solo di Epstein. Un'altra caccia alle streghe", sostiene il presidente degli Usa, Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
