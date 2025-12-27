Trump | Epstein Demsi pubblichino nomi

7.35 Trump chiede al Dipartimento di Giustizia di pubblicare "i nomi" contenuti nei documenti di Epstein. "I Dem hanno lavorato con lui, non Rep. Pubblicate i nomi,metteteli in imbarazzo",chiede.Il Dipartimento di Giustizia su un mln di pagine su Epstein è costretto a trascorrere tutto questo tempo su una bufala ispirata dai Democratici.La sinistra radicale non vuole che la gente parli dei successi di Trump e dei Repubblicani, ma solo di Epstein. Un'altra caccia alle streghe", sostiene il presidente degli Usa, Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Epstein Files, Trump firma la legge e apre il vaso di Pandora: “Si ritorcerà contro i Dem”

Leggi anche: Dem pubblicano mail di Epstein su Trump

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Caso Epstein: un milione di nuovi documenti e scontro totale a Washington - La consegna di una nuova mole impressionante di file riaccende le accuse di insabbiamento contro l'amministrazione Trump: nel mirino la ministra Pam Bondi e il futuro del principe Andrea ... msn.com