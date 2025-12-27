7.35 Trump chiede al Dipartimento di Giustizia di pubblicare "i nomi" contenuti nei documenti di Epstein. "I Dem hanno lavorato con lui, non Rep. Pubblicate i nomi,metteteli in imbarazzo",chiede.Il Dipartimento di Giustizia su un mln di pagine su Epstein è costretto a trascorrere tutto questo tempo su una bufala ispirata dai Democra. tici.La sinistra radicale non vuole che la gente parli dei successi di Trump e dei Repubblicani, ma solo di Epstein. Un'altra caccia alle streghe", sostiene il presidente degli Usa, Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Trump:"Epstein Dem,si pubblichino nomi"

Leggi anche: Epstein Files, Trump firma la legge e apre il vaso di Pandora: “Si ritorcerà contro i Dem”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Epstein files, tra le nuove foto anche Clinton e il principe Andrea. I dem: troppi omissis; Lo spettro di Epstein su Trump, spuntano nuovi sms e foto di Gates e Chomsky; Anche Noam Chomsky e Bill Gates negli Epstein Files, dem pubblicano nuove foto e un sms sul caso; Epstein, dem pubblicano nuove foto con Chomsky e Gates.

Caso Epstein, dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump dopo proteste dei dem - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, dipartimento di Giustizia ripubblica 119 pagine dei file senza omissis ... tg24.sky.it