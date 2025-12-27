Trump | Epstein Dem si pubblichino nomi
7.35 Trump chiede al Dipartimento di Giustizia di pubblicare "i nomi" contenuti nei documenti di Epstein. "I Dem hanno lavorato con lui, non Rep. Pubblicate i nomi,metteteli in imbarazzo",chiede.Il Dipartimento di Giustizia su un mln di pagine su Epstein è costretto a trascorrere tutto questo tempo su una bufala ispirata dai Democra. tici.La sinistra radicale non vuole che la gente parli dei successi di Trump e dei Repubblicani, ma solo di Epstein. Un'altra caccia alle streghe", sostiene il presidente degli Usa, Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Trump:"Epstein Dem,si pubblichino nomi"
Leggi anche: Epstein Files, Trump firma la legge e apre il vaso di Pandora: “Si ritorcerà contro i Dem”
Epstein files, tra le nuove foto anche Clinton e il principe Andrea. I dem: troppi omissis; Lo spettro di Epstein su Trump, spuntano nuovi sms e foto di Gates e Chomsky; Anche Noam Chomsky e Bill Gates negli Epstein Files, dem pubblicano nuove foto e un sms sul caso; Epstein, dem pubblicano nuove foto con Chomsky e Gates.
Caso Epstein, dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump dopo proteste dei dem - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, dipartimento di Giustizia ripubblica 119 pagine dei file senza omissis ... tg24.sky.it
Caso Epstein, il giallo delle foto rimosse dal web (una con Trump) e l’ira dei democratici - ROMA – Sedici foto del pacchetto “Epstein files”, tra le centinaia pubblicate dal Dipartimento di Giustizia statunitense, scompaiono dal sito web del governo, tra queste una di Trump. dire.it
Trump spinge per pubblicare i fascicoli Epstein e attacca i Dem - Donald Trump cambia rotta e invita i repubblicani della Camera a sostenere la diffusione dei fascicoli Epstein, che ha definito una “bufala democratica”. liberoreporter.it
Le nuove foto degli Epstein file diffuse dal governo americano
“Epstein aveva dieci complici”: la rivelazione nelle mail dell’Fbi. Trump: “Una caccia alle streghe” x.com
Il nuovo materiale conferma il legame tra Donald Trump e Jeffrey Epstein (di Roberto Festa) - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.