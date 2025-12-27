Trump vuole disarticolare l' Europa come Putin dice Carlo Calenda

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma. Si comincia sul lato Putin: gli attacchi dell’ambasciata russa all’Italia “ucrainizzata”, il dibattito all’Università Federico II che diventa occasione per dare di “nazisti” agli attivisti pr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Vertice Putin-Trump a Budapest, gli esperti: "Così lo zar vuole umiliare l'Europa e prendere tempo in Ucraina"

Putin: "Se l'Europa vuole la guerra siamo pronti". Trump: "Situazione non facile" – Mogherini tra i fermati nell'inchiesta su frode all'Ue

Trump vuole disarticolare l'Europa come Putin, dice Carlo Calenda; Europa: tra la guerra alla Russia e il buio dell’occidente.

trump vuole disarticolare europa"Trump vuole disarticolare l'Europa come Putin", dice Carlo Calenda - "E attenti all'inquinamento del dibattito pubblico" in vista del voto politico (con bot russi e fake news) ... ilfoglio.it

trump vuole disarticolare europaCi volevano Trump e Putin per rimettere in piedi l’Europa - Già l’invasione russa dell’Ucraina aveva resuscitato l’Alleanza atlantica, che era data per morta. huffingtonpost.it

DAL G7 AL C5 SENZA UE/ “Trump non vuole questa Europa rimasta ferma a Obama e Biden” - Per "Politico" Trump vorrebbe creare un organismo con Russia, Cina, India e Giappone. ilsussidiario.net

