Trump vuole disarticolare l' Europa come Putin dice Carlo Calenda
Roma. Si comincia sul lato Putin: gli attacchi dell’ambasciata russa all’Italia “ucrainizzata”, il dibattito all’Università Federico II che diventa occasione per dare di “nazisti” agli attivisti pr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Trump vuole disarticolare l'Europa come Putin, dice Carlo Calenda; Europa: tra la guerra alla Russia e il buio dell’occidente.
"Trump vuole disarticolare l'Europa come Putin", dice Carlo Calenda - "E attenti all'inquinamento del dibattito pubblico" in vista del voto politico (con bot russi e fake news) ... ilfoglio.it
Ci volevano Trump e Putin per rimettere in piedi l’Europa - Già l’invasione russa dell’Ucraina aveva resuscitato l’Alleanza atlantica, che era data per morta. huffingtonpost.it
DAL G7 AL C5 SENZA UE/ “Trump non vuole questa Europa rimasta ferma a Obama e Biden” - Per "Politico" Trump vorrebbe creare un organismo con Russia, Cina, India e Giappone. ilsussidiario.net
Putin riceve a Mosca il ministro degli Esteri siriano per la cooperazione in materia di armamenti. Al-Sharaa vuole essere visto come un moderato, ma al contempo Trump vuole essere protagonista del dopo Assad (in esilio russo) Il punto di @FDePalo x.com
