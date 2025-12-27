Trump bombarda la Nigeria per distruggere gli jihadisti poi la rivelazione | Qui l' Isis non c' è

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'indomani dell'attacco deciso dall'amministrazione Trump in Nigeria, le prime ricostruzioni lasciano dubbi sull'effettiva precisione dell'attacco. La Cnn ha raccolto delle testimonianze nel villaggio di Jabo, nel nord-ovest della Nigeria, trovando i residenti parecchio perplessi sulle. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

