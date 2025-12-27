Il copione era il solito, spietato e ormai collaudato: una telefonata concitata, la voce di un finto maresciallo e il racconto di un dramma familiare per spingere una vittima indifesa a consegnare tutto ciò che ha in casa. Ma martedì pomeriggio, a Jesi, qualcosa è andato storto per l’ennesima ‘trasferta del crimine’. Un uomo di 44 anni, originario e residente in provincia di Napoli e già noto per precedenti specifici, è finito in manette grazie a un’operazione lampo dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Tutto è inizia nella zona industriale. Durante un servizio di prevenzione, una pattuglia nota un’auto a noleggio con a bordo un volto sconosciuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffatore bloccato mentre terrorizza un’anziana

Leggi anche: Anziana malata raggirata al telefono, i Carabinbieri blocccano il truffatore

Leggi anche: Si finge maresciallo e porta via 4mila euro a un'anziana. In manette baby truffatore in trasferta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Truffatore bloccato mentre terrorizza un’anziana; Truffa un'anziana, 35enne si fa consegnare 25mila euro di gioielli: bloccato mentre aspettava il treno per tornare in Campania.

Truffatore bloccato mentre terrorizza un’anziana - Il copione era il solito, spietato e ormai collaudato: una telefonata concitata, la voce di un finto maresciallo e il racconto di un dramma familiare per spingere una vittima indifesa a consegnare tut ... msn.com