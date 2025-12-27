Trovato morto Lorenzo Reina l’artista pastore che costruì il Teatro Andromeda ad Agrigento | a scoprire il corpo suo figlio

Lorenzo Reina, scultore e pastore, è stato trovato morto la mattina del 27 dicembre nella sua casa di campagna a Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento. Aveva 65 anni. A scoprire il corpo è stato il figlio Libero. L’abitazione si trova nei pressi del Teatro Andromeda, l’opera per cui Reina era conosciuto anche a livello internazionale. Nato in una famiglia di pastori, Reina aveva inizialmente intrapreso un percorso artistico che il padre aveva vissuto con difficoltà. Prima di morire, però, gli chiese di promettere che sarebbe tornato a fare il pastore. Reina mantenne l’impegno e riprese a lavorare nei terreni di famiglia, continuando parallelamente l’attività artistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

