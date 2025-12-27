treni tedeschi in gran ritardo via alla cura che parla italiano

C'è un'immagine che oggi racconta meglio di tante statistiche la situazione in cui si trova la Germania: un treno in ritardo. Sulle ferrovie tedesche la puntualità non è più la regola, ma l'eccezione, considerando che a ottobre il 48,5% dei treni a lunga percorrenza ha ritardato oltre 5 minuti. La locomotiva d'Europa rallenta, perde colpi e, paradossalmente, per tornare in orario guarda all'Italia. Alla guida del tentativo di risanamento c'è infatti Evelyn Palla, manager italiana chiamata a rimettere sui binari un sistema simbolo dell'efficienza tedesca. Palla ha iniziato a lavorare per Deutsche Bahn nel 2019 con la responsabilità del trasporto regionale di DB Fernverkehr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

