Treni Meoni in campo | Creti scelta dai tecnici La politica resti fuori

di Lucia Bigozzi AREZZO Prima lancia una provocazione, poi ribadisce la linea. "Su Medioetruria decidono i tecnici e Creti è ciò che hanno deciso al tavolo del ministero per la stazione dell’alta velocità ". La provocazione la riserva ai politici: "In campagna elettorale per le regionali nessuno ha speso una parola sull’infrastruttura strategica per il nostro territorio e per il resto del centro Italia, e vale per centrodestra e centrosinistra. Non lo hanno fatto per paura di perdere voti ad Arezzo se optavano per Creti e in Valdichiana ipotizzando Rigutino". Luciano Meoni indossa la fascia tricolore a Cortona e dall’alto del colle "piomba" nel dibattito riaperto dopo l’avvio dei carotaggi da parte di Rfi proprio nell’area che ricade nel suo comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

