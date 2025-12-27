Trasporti stop ai bus per l’aeroporto | sospesa la linea Pordenone–Marco Polo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raggiungere l'aeroporto Marco Polo sarà più complicato del previsto a partire dal 2026. L'Atvo ha infatti annunciato che dal 7 gennaio sarà sospeso il collegamento dallo scalo veneziano fino all'autostazione di Pordenone. La comunicazione è apparsa proprio davanti alla fermata dei mezzi. Una nota. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

trasporti stop bus l8217aeroportoSciopero trasporti gennaio 2026: gli stop di bus, treni e aerei - Trova le informazioni necessarie per pianificare i tuoi spostamenti evitando i disagi. sicurauto.it

Sciopero trasporti, a maggio 29 stop in tutta Italia: a rischio treni, bus e aerei. Ecco date e città coinvolte - Il primo sciopero è fissato per lunedì 5 maggio: a Napoli, il personale del settore funicolari dell’Anm si fermerà per 8 ore, su iniziativa della Uilt- corriereadriatico.it

Riviera trasporti, stop a 15 tra bus e scuolabus: Alta Val Tanaro nel caos - Controlli a tappeto sulla Riviera trasporti, 18 autobus fermati per grave irregolarità, di cui 15 operanti nel trasporto pubblico locale extraurbano della provincia di Cuneo. rainews.it

