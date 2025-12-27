Trasloco degli studenti della scuola media dopo le vacanze i genitori | Preoccupati per navette e altri disagi
Preoccupazione e malcontento tra le famiglie per l’imminente trasferimento degli studenti della scuola media di via Anna Frank a Palazzo Mazzini Marinelli. Al rientro dalla pausa natalizia tutti gli alunni della scuola media di Sant’Egidio, per consentire la demolizione del vecchio edificio e di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Navette dal Montefiore e mensa a Palazzo Mazzini-Marinelli, si prepara il 'trasloco' degli studenti della scuola media
Leggi anche: 'Trasloco' degli studenti della scuola 'Anna Frank', Csn: "Incertezza e gestione carente, genitori preoccupati"
Il trasloco del Floriani ad Agrate. Fase 2 nel vivo tra viabilità e posteggi; Trasloco in corso per il rientro del Liceo Carlo Alberto di Novara; Nuova scuola a Gassino, inaugurazione il 7 gennaio: trasloco durante le vacanze natalizie; Liceo Gobetti, via libera al trasloco da Sestri Ponente a Sampierdarena. “In via Ronco la nuova sede”.
Trasloco degli studenti della scuola media Anna Frank in centro storico: le preoccupazioni dei genitori - I genitori degli studenti della scuola media “Anna Frank” hanno deciso di rendere pubbliche le loro preoccupazioni in merito al trasferimento degli alunni a palazzo Mazzini Marinelli, in via Scipione ... corrierecesenate.it
Cesena, i genitori della scuola Anna Frank e il trasloco a Palazzo Mazzini Marinelli: “L’organizzazione dei trasporti così non va” - Preoccupazione e malcontento tra le famiglie per l’imminente trasferimento degli studenti della scuola media di Via Anna Frank a Palazzo Mazzini ... corriereromagna.it
Gli zaini giganteschi degli studenti – e non solo – sui mezzi pubblici sembrano vere e proprie spedizioni : sembra che stiano facendo un trasloco di fatto , con montagne di libri, tablet, computer e altre diavolerie tecnologiche sulle spalle. Ma anche - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.