Trascinato in tribunale Il famosissimo attore finisce nei guai | cosa ha combinato
Il noto regista statunitense si trova attualmente al centro di una tempesta legale che mette a dura prova la realizzazione del suo monumentale progetto cinematografico. La notizia, emersa nelle ultime ore del dicembre 2025, riguarda una citazione in giudizio depositata presso un tribunale statale della California per il mancato pagamento di una cifra considerevole, circa 440 mila dollari. Al centro della disputa vi è il noleggio degli abiti di scena utilizzati nel secondo capitolo di una ambiziosa saga western intitolata Horizon: An American Saga. Questa nuova tegola giudiziaria colpisce direttamente la casa di produzione Territory Pictures, aggravando una situazione finanziaria già resa precaria dai risultati deludenti ottenuti al botteghino dal primo episodio della serie, mettendo a rischio il proseguimento dei lavori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
