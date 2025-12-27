Tramonto spettacolare al Monte Avaro
Al calar della sera della giornata di Santo Stefano il cielo ha dato spettacolo: ecco questo scatto realizzato da Germano Rui al Monte Avaro. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Tramonto spettacolare al Monte Avaro.
