Tragico incidente a Pistoia suocera viene investita e nuora è colta da malore | muoiono entrambe

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Investite due donne lungo via Fiorentina. Un Santo Stefano drammatico ha colpito la città di Pistoia, dove due donne hanno perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Fiorentina, nella zona dello Sperone. Il fatto si è verificato poco prima delle 18, quando un’auto diretta verso la località di Bottegone ha travolto due donne che stavano camminando lungo la carreggiata. Le vittime erano suocera e nuora. La ricostruzione dei fatti. Secondo le prime informazioni raccolte, a essere colpita direttamente dal veicolo sarebbe stata la donna più anziana, Liliana Podestà, 87 anni, le cui condizioni sono apparse subito disperate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

tragico incidente a pistoia suocera viene investita e nuora 232 colta da malore muoiono entrambe

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Pistoia, suocera viene investita e nuora è colta da malore: muoiono entrambe

