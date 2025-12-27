Tragico incidente a Pistoia suocera viene investita e nuora è colta da malore | muoiono entrambe

ABBONATI A DAYITALIANEWS Investite due donne lungo via Fiorentina. Un Santo Stefano drammatico ha colpito la città di Pistoia, dove due donne hanno perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Fiorentina, nella zona dello Sperone. Il fatto si è verificato poco prima delle 18, quando un'auto diretta verso la località di Bottegone ha travolto due donne che stavano camminando lungo la carreggiata. Le vittime erano suocera e nuora. La ricostruzione dei fatti. Secondo le prime informazioni raccolte, a essere colpita direttamente dal veicolo sarebbe stata la donna più anziana, Liliana Podestà, 87 anni, le cui condizioni sono apparse subito disperate.

Incidente mortale a Pistoia, due le vittime: la suocera viene investita, la nuora è colta da malore - Tragico incidente nel tardo pomeriggio del 26 dicembre: una donna è stata investatita e l'altra che era con lei è morta per arresto cardiaco: le vittime sono Liliana Podestà, 87 anni, e la nuora Laura ... corrierefiorentino.corriere.it

Incidente stradale, muoiono suocera e nuora - L'anziana è stata travolta da un'auto, la nuora, che camminava a fianco a lei, è stata colpita da un malore che le è stato fatale ... rainews.it

