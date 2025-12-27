Tragedia nei boschi muore un cacciatore durante una battuta

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel pomeriggio di oggi nei boschi di Esperia, in località Monte d’Oro, dove un cacciatore di 52 anni ha perso la vita mentre era impegnato in una battuta di caccia. L’uomo, residente a Esperia e conosciuto in paese, identificato con le iniziali M.V., si è improvvisamente accasciato al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tragedia a Valgreghentino, 71enne muore durante una passeggiata nei boschi

Leggi anche: Tragedia a Valgreghentino, 71enne muore durante una passeggiata nei boschi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

tragedia boschi muore cacciatoreEsperia, tragedia durante la battuta di caccia: 52enne si accascia e muore - Tragedia durante la battuta di caccia nel pomeriggio di oggi, 27 dicembre 2025, ad Esperia dove un 52enne M. msn.com

tragedia boschi muore cacciatoreMalore durante una battuta di caccia: muore un uomo - Un gruppo di appassionati si trovava in località Monte d'Oro a Esperia quando si sono perse le tracce di un loro compagno. ciociariaoggi.it

tragedia boschi muore cacciatoreCaccia al cinghiale finisce in tragedia, cacciatore ucciso per sbaglio dall’amico a Grosseto - La vittima è Irio Pii raggiunto da un proiettile vagante che sarebbe rimbalzato su un masso colpendolo in pieno petto. fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.