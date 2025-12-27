Tragedia nei boschi muore un cacciatore durante una battuta
Tragedia nel pomeriggio di oggi nei boschi di Esperia, in località Monte d’Oro, dove un cacciatore di 52 anni ha perso la vita mentre era impegnato in una battuta di caccia. L’uomo, residente a Esperia e conosciuto in paese, identificato con le iniziali M.V., si è improvvisamente accasciato al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Tragedia a Valgreghentino, 71enne muore durante una passeggiata nei boschi
