Tragedia in viale Regione quarantunenne si lancia dal Ponte Corleone e muore
Un quarantunenne si è tolto la vita stamattina in viale Regione Siciliana, lanciandosi dal Ponte Corleone. L'uomo è arrivato a bordo di un'auto, attorno alle 5, e dopo aver lasciato la macchina nel piazzale vicino ha raggiunto il viadotto da dove è volato giù. Sul posto sono intervenuti i vigili. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
