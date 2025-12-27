Tragedia in Canada | il sogno spezzato della famiglia Losco
Avellino, 27 dicembre 2025 – La notizia di un dramma familiare giunto dal Canada ha scosso profondamente l’Irpinia.Henry Losco, un bambino di soli 11 anni, ha perso la vita in un incidente domestico che sembra non lasciare spazio a parole, se non quelle più semplici, quelle che più si adattano al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Boato improvviso, crolla il ponte: spezzato al centro. Il video della tragedia, immagini forti
Leggi anche: Colpo di spugna al Riesame, la vicesindaca: "Spezzato sul nascere un sogno: quello della nuova avventura regonale"
Tragedia in Canada, muore 11enne irpino: la tragedia di Henry Losco - Henry Losco, un bambino di soli 11 anni, ha perso la vita in un incidente domestico. msn.com
Con il Team Canada non si passa Guarda le immagini - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.