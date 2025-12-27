Tragedia in Canada | il sogno spezzato della famiglia Losco

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 27 dicembre 2025 – La notizia di un dramma familiare giunto dal Canada ha scosso profondamente l’Irpinia.Henry Losco, un bambino di soli 11 anni, ha perso la vita in un incidente domestico che sembra non lasciare spazio a parole, se non quelle più semplici, quelle che più si adattano al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Boato improvviso, crolla il ponte: spezzato al centro. Il video della tragedia, immagini forti

Leggi anche: Colpo di spugna al Riesame, la vicesindaca: "Spezzato sul nascere un sogno: quello della nuova avventura regonale"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

tragedia canada sogno spezzatoTragedia in Canada, muore 11enne irpino: la tragedia di Henry Losco - Henry Losco, un bambino di soli 11 anni, ha perso la vita in un incidente domestico. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.