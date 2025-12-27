Un Santo Stefano segnato da un doppio lutto quello vissuto a Pistoia, dove due donne hanno perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Fiorentina, in località Sperone. Il dramma si è consumato poco prima delle ore 18. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Pistoia, un’auto che procedeva in direzione della località Bottegone ha investito una coppia di donne che stavano camminando lungo la carreggiata. Si tratta di una suocera e della nuora. Secondo una prima ricostruzione, ad essere colpita direttamente dal veicolo sarebbe stata la più anziana, Liliana Podestà, 87 anni, le cui condizioni sono apparse immediatamente gravissime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia di Santo Stefano a Pistoia: auto investe suocera e la ammazza, la nuora decede per lo spavent

