Tragedia a Santo Stefano Quisquina trovato morto Lorenzo Reina | era il creatore del teatro Andromeda
Lutto a Santo Stefano Quisquina e in tutta la provincia di Agrigento. Lorenzo Reina, artista e creatore del teatro Andromeda, è stato trovato morto all’interno della sua proprietà. A fare la tragica scoperta sarebbero stati i familiari. Il decesso, in base alle prime informazioni trapelate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Santo Stefano Quisquina, via libera al pozzo Monnafarina: respinto il ricorso del Comune
Leggi anche: Santo Stefano Quisquina, candidatura al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa
Claudia Ferlita, custode della memoria: il palazzo di piazza Castello che racconta Santo Stefano Quisquina.
Tragedia di Santo Stefano, anziana investita perde la vita: la nuora la vede e muore per un malore improvviso - Tragedia a Pistoia ha portato alla morte di Liliana e Laura, due donne di una stessa famiglia. bigodino.it
Travolto e ucciso dal treno, tragedia a Santo Stefano - La circolazione è poi tornata regolare ... msn.com
La tragedia dopo il pranzo di Santo Stefano. La vittima lascia la moglie e due figli - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.