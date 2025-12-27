Lutto a Santo Stefano Quisquina e in tutta la provincia di Agrigento. Lorenzo Reina, artista e creatore del teatro Andromeda, è stato trovato morto all’interno della sua proprietà. A fare la tragica scoperta sarebbero stati i familiari. Il decesso, in base alle prime informazioni trapelate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Tragedia a Santo Stefano Quisquina, trovato morto Lorenzo Reina: era il creatore del teatro Andromeda

Leggi anche: Santo Stefano Quisquina, via libera al pozzo Monnafarina: respinto il ricorso del Comune

Leggi anche: Santo Stefano Quisquina, candidatura al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Claudia Ferlita, custode della memoria: il palazzo di piazza Castello che racconta Santo Stefano Quisquina.

Tragedia di Santo Stefano, anziana investita perde la vita: la nuora la vede e muore per un malore improvviso - Tragedia a Pistoia ha portato alla morte di Liliana e Laura, due donne di una stessa famiglia. bigodino.it