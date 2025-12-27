Traffico Roma del 27-12-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma domani domenica 28 dicembre alle 10 ci sarà la chiusura della terza delle quattro porte Sante nella Basilica di San Paolo fuori le mura possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante sempre domani pedonalizzazione integrale di via dei Fori Imperiali deviazioni anche per le linee bus di zona Attiva lo ricordiamo fino al 6 gennaio la ZTL del centro in fascia oraria 6:30 18 mentre la ZTL del Tridente sarà attiva dalle 6:30 alle 20 per quanto riguarda i trasporti ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuite free 132 e la linea elettrica 100 le prime due in partenza rispettivamente da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni dalle 9 alle 20 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

