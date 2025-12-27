Traffico Roma del 27-12-2025 ore 16 | 30

Luceverde Roma intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con rallentamenti tra Torrenova e di raccordo anulare trafficato il tratto Urbano della Roma la pila con rallentamenti tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est code anche sulla via Flaminia tra via di Grottarossa e via dei due punti in direzione del centro città su via della Magliana traffico rallentato per un incidente all'altezza del raccordo anulare nelle due direzioni anche oggi sabato 27 dicembre pedonalizzazione integrale di via dei Fori Imperiali deviazioni che per le linee bus di zona Attiva lo ricordiamo fino al 6 gennaio la ZTL del centro in fascia oraria 63018 la ZTL del Tridente sarà invece Attiva dalle 6:30 alle 20 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

