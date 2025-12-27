Traffico Roma del 27-12-2025 ore 14 | 30

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud a con rallentamenti tra Torrenova e di raccordo anulare nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete viaria della capitale anche oggi sabato 27 dicembre pedonalizzazione integrale di via dei Fori Imperiali deviazioni anche per le linee bus di attiva fino al 6 gennaio la ZTL del centro in fascia oraria 73018 mentre la ZTL del Tridente sarà attiva dalle 6:30 alle 20 è stata chiusa 11 di questa mattina nella Basilica di San Giovanni in Laterano la seconda delle quattro porte Sante domani domenica 28 dicembre alle 10 chiuderà la terza porta nella Basilica di San Paolo fuori le mura dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

