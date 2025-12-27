Traffico Roma del 27-12-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma attiva e fino al 6 gennaio le ZTL del centro con orario 18:30 18 mentre la ZTL del Tridente sarà attiva dalle 6:30 alle 20 iniziato il conto alla rovescia per la notte di San Silvestro per il concertone in programma al Circo Massimo che vedrà numerosi artisti sul palco tra cui Alessandra Amoroso te l'ha mai e Fabri Fibra proprio il 31 dicembre le metropolitane prolungheranno l'orario di esercizio con le ultime partenze dai capolini Alle 2:30 della notte bus e tram si fermeranno invece alle 21 ma con alcune eccezioni che argomento lunedì 29 posticipo serale a 20:45 all'Olimpico con la Roma che ospiterà il Genoa di Daniele De Rossi previste Come di consueto le modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico inevitabili le ripercussioni del Flaminio e al della Vittoria e in particolare sulla tangenziale sul lungotevere bene per questa e le altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

