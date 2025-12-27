Traffico Lazio del 27-12-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio trovati intenso il traffico sulla Roma Napoli con code a tratti tra Anagni e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma allenamenti per traffico sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e di raccordo anulare brevi code sulla diramazione Roma Sud in entrata a Roma tra Torrenova e di raccordo trafficata la via Pontina con coda tra Spinaceto e via di Vallerano verso Roma segnalato anche un incidente a Roma code per traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est prima di concludere ricordiamo che in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore montecastello nelle due direzioni deviazioni sulla provinciale 259 termine interventi previsto per il prossimo 12 gennaio è tutto per questo aggiornamento Grazie l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

