Traffico Lazio del 27-12-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio Buongiorno pochi gli spostamenti lungo la rete stradale autostradale della Regione anche se è previsto nel corso della mattinata un aumento della circolazione sia per i rientri del Natale ha passato sia per le prime partenze del Capodanno attenzione sulla A1 Roma Napoli per un mezzo fermo tra Ferentino e Frosinone direzione Napoli prorogati fino al 12 gennaio e lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni pertanto possibile sulla provinciale 259 domani domenica ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti in vigore dalle 9 alle 22 di sera su tutta la rete viaria Nazionale escluso gli autorizzati dalla legge da Maria Barbera Taormina È tutto Buon viaggio un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

