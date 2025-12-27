Tra loro è finita Uomini e Donne segnali di addio tra la protagonista e il famoso

Per i fan di Uomini e Donne sono giorni di interminabile attesa: come accade ogni anno, la trasmissione si è fermata per la tradizionale pausa natalizia e questo ha inevitabilmente lasciato un piccolo vuoto nel pubblico più affezionato. Le telecamere si sono spente poco prima di Natale e il ritorno in onda è previsto dopo l’Epifania, con grande probabilità a inizio della settimana successiva, quando il programma tornerà a raccontare nuove storie e nuovi intrecci. Nel frattempo, però, ciò che ruota attorno al programma non si ferma affatto. Anche lontano dallo studio, protagonisti, ex partecipanti e volti noti del parterre continuano a mantenere vivo l’interesse dei telespettatori, alimentando curiosità e aggiornamenti attraverso i social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Uomini e Donne, è finita tra Marcello Messina e Giada Rizzi - Marcello Messina e Giada Rizzi sono usciti dal programma di Uomini e Donne più innamorati che mai, ma purtroppo la loro storia è già giunta al capolinea. comingsoon.it

Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l'annuncio sui social - Dopo diverse settimane di rumors e indiscrezioni, Gianmarco Steri ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Cristina Ferrara. comingsoon.it

Uomini e donne, voci di rottura tra Gianmarco e Cristina: 'È finita, lei sta male per lui' - Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non si sono ancora espressi sulle voci che li vorrebbero in crisi o addirittura già separati, ma Deianira Marzano sembra sapere molte cose sulla coppia nata negli ... it.blastingnews.com

