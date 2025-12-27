Domani magico pomeriggio lungo il "Sentiero degli Gnomi" del Parco dell’Armina a Bagno di Romagna per immergersi nella vera storia di Gnomo Bàgnolo. Un viaggio nella magia del Natale, dove la fantasia prende vita fra i boschi incantati e il suggestivo chiarore delle luci festive. Lo comunica la "DCM Percorsi del Savio", che anima la Vallata con eventi e esperienze pensate per bambini e famiglie, capaci di far sognare grandi e piccoli, che poi aggiunge: "All’altezza del centro storico di Bagno, appena al di là dello scorrere del fiume Savio, si apre il magico "Sentiero degli Gnomi", un luogo sospeso tra fiaba e realtà, immerso in un paesaggio di straordinaria bellezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra fiaba e realtà con lo gnomo Bagnolo

Leggi anche: Alla scoperta della storia di gnomo Bagnolo, per bambini e famiglie un percorso immerso nel mondo magico degli gnomi

Leggi anche: Montefabbri, la fiaba diventa realtà. Nasce il "Bosco dal respiro lento". Così i bimbi crescono con la natura

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Esperienza da fiaba sul sentiero degli gnomi - Ci sarà una guida speciale ad accompagnare i visitatori lungo il percorso. ilrestodelcarlino.it

PARTE 1 Racconto di quando gli gnomi arrivarono a Giocabosco.

Il Club dei Lupacchiotti: il lupo tra Fiaba e Realtà vi attende per una mattina speciale domani 27 dicembre: e tu la vuoi ascoltare una storia diversa sul lupo Attività confermata con ancora alcuni posti disponibili. Accogliamo la vostra gradita prenotazione via - facebook.com facebook

La fiaba reale di Ficarra e Picone che racconta il Nord e il Sud dell'Italia: «Il ponte sullo Stretto fa evacuare, lo dice anche Tajani» #Siciliaexpress @NetflixIT video.corriere.it/spettacoli/la-… x.com