Marta Evangelisti, capogruppo FdI in Regione, inerviene sul tema di Tper presentando una interrogazione in Regione. "La governance delle società partecipate dell’Emilia-Romagna continua a sollevare gravi interrogativi su trasparenza, rispetto delle regole e ricambio dei vertici – dice Evangelisti –. Il caso Tper è emblematico: una concentrazione di potere che dura da anni, compensi poco accessibili e controlli sempre più opachi. Al centro c’è Giuseppina Gualtieri, da tempo Presidente e ad, con una commistione tra funzioni di indirizzo e gestione che rappresenta un’eccezione. Desta inoltre preoccupazione la permanenza ai vertici di una figura presumibilmente già in quiescenza con incarichi retribuiti che, secondo la normativa nazionale e la giurisprudenza della Corte dei Conti, dovrebbero essere consentiti solo in casi eccezionali e a titolo gratuito, con possibili profili di illegittimità e danno erariale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tper, chiarezza su vertici e salari"

