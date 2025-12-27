Inter News 24 Toure Pisa, Vaira frena le voci di calciomercato e lancia un messaggio netto sul futuro dell’esterno del Pisa: le ultime sull’obiettivo nerazzurro. L’esterno Toure, calciatore di nazionalità tedesca e origini guineane, è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione e il suo rendimento non è passato inosservato. Le prestazioni offerte con la maglia del Pisa hanno acceso i riflettori di diversi club di Serie A, tra cui anche l’Inter, sempre molto attenta ai profili giovani e in crescita. A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro la Juventus, il direttore sportivo Davide Vaira è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, affrontando anche il tema mercato e soffermandosi proprio sul futuro di Toure. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Toure Pisa, il gioiello che piace alle big continua a brillare: la posizione chiara del club toscano

Leggi anche: Tiago Gabriel, il gioiello del Lecce che fa gola alle big

Leggi anche: Pisa Sporting Club, Tourè è l'uomo del momento: "Orgoglioso del gol. Mi godo il viaggio e sogno in grande"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il gioiello del Pisa è una scoperta... Della Juventus. Ora su Touré c'è l'Inter - Una stagione non certo facile per il Pisa ma tutto come da programma: una salvezza da conquistare con le unghie e coi denti per la formazione toscana, guidata da Alberto Gilardino. tuttomercatoweb.com

Pisa, Touré: “Futuro? Vedremo, ora sono felice. Gilardino un grande allenatore” - Grazie al suo colpo di testa Idrissa Touré ha deciso la partita contro la Cremonese. gianlucadimarzio.com

Calciomercato Inter: Vicario, Touré del Pisa e Mlacic nel mirino - Rumor - contratto in scadenza nel 2027 con il Pisa (due anni alla Juventus Under 23 prima di passare al Vitesse e poi tornare in Italia all'ombra della ... affaritaliani.it

GDS - Le opzioni più realistiche a gennaio per la fascia destra dell'#Inter sono due (oltre Norton Cuffy): si tratta di Moris #Valincic della Dinamo Zagabria, profilo low cost ma meno pronto all'uso e Idrissa #Toure del Pisa, che rappresenta la via di mezzo tra N - facebook.com facebook

Corrado (presidente del Pisa): " #Toure Sono due anni che lo stanno guardando. Se ce l'ha chiesto l' #Inter Abbiamo parlato di tante cose. #Akinsanmiro è di loro proprietà, ma noi abbiamo un diritto di riscatto con controriscatto a loro favore". x.com