Toure Pisa il gioiello che piace alle big continua a brillare | la posizione chiara del club toscano

Inter News 24 Toure Pisa, Vaira frena le voci di calciomercato e lancia un messaggio netto sul futuro dell’esterno del Pisa: le ultime sull’obiettivo nerazzurro. L’esterno Toure, calciatore di nazionalità tedesca e origini guineane, è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione e il suo rendimento non è passato inosservato. Le prestazioni offerte con la maglia del Pisa hanno acceso i riflettori di diversi club di Serie A, tra cui anche l’Inter, sempre molto attenta ai profili giovani e in crescita. A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro la Juventus, il direttore sportivo Davide Vaira è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, affrontando anche il tema mercato e soffermandosi proprio sul futuro di Toure. 🔗 Leggi su Internews24.com

