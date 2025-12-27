Touré a Sky | Oggi daremo il cuore non molliamo di un centimetro Juve? Ricordo quando sono arrivato in Italia oggi però darò tutto

Touré a Sky: «Oggi daremo il cuore, non molliamo di un centimetro». Le sue dichiarazioni prima della sfida di stasera tra Pisa e Juventus. Touré è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Pisa e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. CONDIZIONE – « Stiamo bene, anche se sappiamo che le ultime due-tre settimane non sono state facili per noi, però penso che nella difficoltà si veda sempre la forza, siamo tutti preparati per questa partita. Oggi diamo il cuore, non molliamo un centimetro e penso che oggi sarà una bella partita per tutti » RICORDI DELLA JUVE – « Sì certo, erano i miei primi anni qui in Italia, sono arrivato qui con la Juve Under 23, avevo la possibilità di allenarmi con la prima squadra che apprezzo molto, era anche una grande esperienza per me. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

