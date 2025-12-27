Intorno alle 13 di oggi, 27 dicembre, è stato ritrovato un corpo senza vita in un punto isolato di corso Dante. Si tratta della zona vicina al civico 11, dove una volta avevano sede una discoteca e un centro sportivo. Secondo le prime informazioni disponibili, il cadavere appartiene a un uomo di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Torino, trovato il cadavere di un uomo in un ex stabilimento di corso Dante

Leggi anche: Torino, trovato il cadavere di un uomo un ex stabilimento di corso Dante

Leggi anche: Torino, cadavere trovato in un ex stabilimento di corso Dante

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tragedia della solitudine a Torino: i vicini sentono un forte odore, uomo trovato senza vita; Torino: trovato il cadavere di un 70enne in un appartamento, era morto da giorni; Giallo nella casa nel bosco: uomo morto con una ferita alla testa, con lui una donna in ipotermia; Uomo trovato morto a Bazzano: indagini in corso.

Shock a Torino: trovato cadavere in un ex stabilimento abbandonato in corso Dante - Il corpo senza vita di un uomo di circa 50 anni è stato trovato intorno alle 13 all’interno di un ex stabilimento abbandonato di corso Dante, a Torino, nella zona del civico 11. giornalelavoce.it