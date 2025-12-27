Torino-Cagliari | Baroni con la coppia Simeone-Adams | Live 0-0| Crollo Fiorentina a Parma resta ultima
La classifica dei viola resta critica: gol di Sorensen. Alle 15 in campo Torino-Cagliari e Lecce-Como. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Torino-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A; Torino-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Incontro per i media con il tecnico Baroni; Torino-Cagliari: per Baroni e Pisacane si tratta del primo incrocio in assoluto.
Torino-Cagliari: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Reduci da due vittorie consecutive, i granata di Baroni tornano in campo all'Olimpico per la 17ª giornata di campionato ... tuttosport.com
Torino - Cagliari. Granata in cerca della terza vittoria di fila. La cronaca live - I granata inseguono il terzo successo consecutivo, evento che non si verifica dal 2019, ma al di la della statistica, quella con i sardi è la prima di una serie di sfide con avversari alla portata che ... rainews.it
LIVE Torino-Cagliari 0-0: la cronaca in diretta - Cagliari in diretta streaming e TV potrà essere visto su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. toro.it
#Torino, i convocati per il #Cagliari. Out Ilic, Coco e Masina x.com
