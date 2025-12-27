. Granata rimontati in casa. Il Cagliari si prende il bottino pieno all’Olimpico Grande Torino, sconfiggendo il Torino per 1-2 grazie a una perla del giovane talento turco Semih Kiliçsoy. Per i granata di Marco Baroni si tratta di un brusco stop che interrompe la serie di vittorie contro Cremonese e Sassuolo, mentre i sardi ritrovano un successo esterno che mancava da metà settembre. Primo tempo: botta e risposta. Baroni recupera Simeone come titolare nel suo 3-5-2, affiancandolo a Che Adams. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Cagliari 1-2: un capolavoro di Kiliçsoy ribalta i granata. A Baroni non basta la rete di Vlasic

Cagliari, colpo a Torino: vince 2-1 grazie a Kilicsoy - Al 7’ il Cagliari riparte veloce con Idrissi: Alberto Paleari esce al limite e para il tocco dell’avversario, che poi cade. corrieredellosport.it