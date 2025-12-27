Torino-Cagliari 1-2 i sardi vincono in rimonta all' Olimpico Grande Torino

Torino, 27 dicembre 2025 - Il Cagliari ha espugnato lo stadio Olimpico Grande Torino nel corso della 17^ giornata di Serie A. In uno dei due match del sabato pomeriggio che chiude il sipario sul 2025, i sardi si sono imposti per 2-1 in rimonta sul Torino. Il gol di Vlasic, siglato al 27', aveva illuso i tifosi granata presenti allo stadio. A ribaltare il match in favore dei sardi ci hanno pensato prima Prati, che allo scadere del primo tempo ha firmato la rete del pareggio, e poi Kilicsoy, autore di un gol da solista al 66'. Troppo inoffensiva la reazione dei padroni di casa, che nell'ultima fase di gara hanno tentato il tutto per tutto senza fortuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

