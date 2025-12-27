Torino cadavere trovato in un ex stabilimento di corso Dante

Intorno alle 13 di oggi, 27 dicembre, a Torino è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Era all’interno di un ex stabilimento di corso Dante, vicino al civico 11. Sul posto, sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 di Azienda Zero. Indagini in corso.+++ NOTIZIA IN. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Trovato un cadavere in un canale nel Milanese, è di un uomo: indagini in corso Leggi anche: Napoli, trovato cadavere di un 50enne in un deposito container: indagini in corso Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sangue ovunque e stanze sottosopra: ex gioielliere trovato morto nel suo appartamento; Quando l’orco è dentro casa: un anno di donne distrutte dall’odio. Torino, cadavere trovato in un ex stabilimento di corso Dante - Intorno alle 13 di oggi, 27 dicembre, a Torino è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. torinotoday.it

Torino: trovato il cadavere di un 70enne in un appartamento, era morto da giorni - A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, in via Bagnasco, dell’uomo che avevano sentito un fo ... quotidianopiemontese.it

Fiorenza Pistocchi Il passato degli angeli

Giallo ad Arnasco, nell'entroterra di Savona, dove il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina, intorno alle 11.45, all'interno di una villetta lungo la strada provinciale 19 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.