Torino | a fuoco il tetto della piscina comunale di Susa | il video

27 dic 2025

Un incendio è scoppiato nella piscina comunale di Susa, in provincia di Torino. Ad andare a fuoco è stato il tetto della struttura: sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco tra personale permanente e volontario per arginare e contenere l’incendio. Nel video le immagini delle operazioni di spegnimento delle fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

