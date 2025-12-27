Un incendio è scoppiato nella piscina comunale di Susa, in provincia di Torino. Ad andare a fuoco è stato il tetto della struttura: sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco tra personale permanente e volontario per arginare e contenere l’incendio. Nel video le immagini delle operazioni di spegnimento delle fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino: a fuoco il tetto della piscina comunale di Susa: il video

