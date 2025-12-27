Una marea di ragazzi incontrati, un’attenzione viva e una partecipazione oltre ogni aspettativa, tutti calamitati da quella interpretazione così appassionata a restituire il vissuto di un uomo che ha lasciato un segno importante, nientemeno che don Lorenzo Milani. E il segno lo ha lasciato anche Tommaso De Santis, attore pistoiese protagonista di un lungo giro teatrale in provincia con il suo ’Scholé’ nelle scorse settimane a raccontare con il suo teatro di narrazione il senso dell’impegno e della dedizione di un parroco di provincia la cui testimonianza, più di settant’anni dopo la fondazione della Scuola di Barbiana, è ancora attuale, necessaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tommaso De Santis a teatro è Don Milani

Leggi anche: Al Teatro Bracco Caterina De Santis ed Enzo Casertano con “Tesoro non è come credi”

Leggi anche: Firenze, in scena 'Don Milani prima di Barbiana'

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tommaso De Santis a teatro è Don Milani.

Silvano Fedi, ‘Una vita per un’idea’ - Domenica al Teatro Mascagni l’opera di Tommaso De Santis che ne è regista e interprete: "Questa è anche la nostra storia" Penultimo appuntamento per la sezione del cartellone di “Spazi aperti” al ... lanazione.it

Lady Imma conquista il grande schermo: doppio ruolo ,attrice e cantante nel film “SHARON” del regista Tommaso Spiridigliozzi Lady Imma è un'esplosione di colore e talento nel film "Sharon" di Tommaso Spiridigliozzi. La sua voce da usignolo è un vero e pro - facebook.com facebook