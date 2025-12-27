Tizi-Oualou in evoluzione. Anzani invincibile a muro.

TIZI-OUALOU 7 (att. 100% su 2, 3 b.s.) – L’aura, come dicono quelli della sua età, c’è e si accresce di partita in partita. La tecnica ogni tanto gli fa difetto, e di solito lo fa “a grappoli”, come se per qualche minuto il giovane alzatore francese smarrisse i punti di riferimento. Gli svarioni, però, durano sempre meno (leggi sotto). BUCHEGGER 9 (att. 53% su 17 con 3 err., 9 ace, 4 b.s., 1 muro) – Nove come gli ace, e altrettante spallate a una partita resa senza storia dal cannoniere austriaco sin dalle prime battute. La parabola di Paul a Modena è stata graduale sin qui, ma ascendente: c’è chi dice che sia destinata a chiudersi, ma lui sembra intenzionato ad alimentare ogni possibile ripensamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

