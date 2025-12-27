Tiro a volo | Giovanni Pellielo inaugura un campo gara a suo nome in Brasile

Giovanni Pellielo ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua straordinaria carriera viaggiando verso il Brasile per inaugurare un campo di tiro a volo a lui intitolato a Guarapuava, nei pressi di Curitiba, nello stato del Paranà. L’impianto porta il nome di uno dei tiratori più vincenti della storia della fossa olimpica, a conferma del prestigio e del rispetto di cui gode anche fuori dai confini italiani. Per Pellielo, vincitore di quattro medaglie olimpiche, il legame con il Brasile è particolarmente forte: l’ultima medaglia a cinque cerchi, infatti, è arrivata proprio ai Giochi di Rio 2016. Il sogno è quello di aggiungerne ancora una, magari a Los Angeles 2028, quando il fuoriclasse azzurro avrà 58 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

