Tina Cipollari la dedica del fratello Giuliano e della sorella Annarita | Quando è nata è stata una grande gioia
Tina Cipollari ha un fratello ed una sorella, Giuliano ed Annarita, rispettivamente di undici e nove anni più grandi della nota opinionista di Uomini e Donne. Oggi rivedremo l’intervista al volto tv del dating show a Verissimo – Le Storie, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. L’opinionista di Uomini e Donne è la minore dei tre figli della famiglia composta dalla madre, il padre ed i due fratelli, Giuliano ed Annarita. “ Sono nata in una famiglia modesta, i miei genitori erano due contadini, quindi lavoravano tutto il giorno. È stata una vita molto faticosa e dura per loro. Mia madre era fortissima, riusciva ad occuparsi di quattro figli e lavorare, ma non riusciva ad essere felice ”, aveva raccontato la 60enne. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
