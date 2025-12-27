Timothée Chalamet compie 30 anni | talento immaginario e una nuova idea di star

Attore dal talento smisurato, icona di stile, riferimento culturale globale e – dettaglio non secondario per il pubblico italiano – tifosissimo della Roma. Ma anche spirito ribelle, con un'attitudine da rockstar. Timothée Chalamet, che oggi 27 dicembre compie 30 anni, è uno dei rarissimi casi in cui talento artistico e immaginario collettivo crescono alla stessa velocità, ridefinendo cosa significhi essere una star nel cinema contemporaneo. Lo sta dimostrando proprio in queste settimane, mentre attraversa il mondo per presentare il suo nuovo film Marty Supreme (in arrivo in Italia il 22 gennaio ), in cui interpreta il campione di ping pong Marty Reisman.

