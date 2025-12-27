Thailandia e Cambogia siglano il cessate il fuoco | chiuse le ostilità al confine

Thailandia e Cambogia hanno annunciato di aver firmato un accordo per attuare un cessate il fuoco per porre fine a settimane di combattimenti armati lungo il loro confine per rivendicazioni territoriali concorrenti. È entrato in vigore a mezzogiorno, ora locale. Oltre a porre fine ai combattimenti, l'accordo non prevede ulteriori movimenti militari da nessuna delle due parti e nessuna violazione dello spazio aereo di entrambe le parti per scopi militari. Solo la Tailandia ha impiegato attacchi aerei nei combattimenti, colpendo siti in Cambogia solo sabato mattina, secondo il ministero della Difesa del paese.

