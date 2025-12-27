Thailandia e Cambogia firmano il cessate il fuoco immediato
Sabato Thailandia e Cambogia hanno concordato di porre fine a settimane di violenti scontri al confine, i peggiori combattimenti degli ultimi anni tra i paesi del Sud-est asiatico, che hanno incluso sortite di aerei da combattimento, scambi di razzi e sbarramenti di artiglieria. “Entrambe le parti concordano di mantenere gli attuali schieramenti di truppe senza ulteriori movimenti”, hanno affermato i rispettivi ministri della Difesa in una dichiarazione congiunta sul cessate il fuoco, che entrerà in vigore a mezzogiorno ora locale (mezzanotte, ET). “Qualsiasi rafforzamento aumenterebbe le tensioni e influirebbe negativamente sugli sforzi a lungo termine per risolvere la situazione”, secondo la dichiarazione rilasciata sui social media dal Ministero della Difesa della Cambogia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
