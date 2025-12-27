Thailandia e Cambogia firmano cessate il fuoco immediato

Thailandia e Cambogia hanno concordato un "cessate il fuoco immediato" nel loro conflitto di confine che ha causato almeno 47 morti e quasi un milione di sfollati in tre settimane, secondo una dichiarazione congiunta ottenuta dall'Afp dalla parte cambogiana. "Entrambe le parti concordano un cessate il fuoco immediato a partire dalla firma di questa dichiarazione congiunta, con decorrenza dalle 12 ora.

