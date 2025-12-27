Thailandia e Cambogia ci riprovano | firmato il cessate il fuoco per provare a mettere fine agli scontri al confine
Dopo settimane di combattimenti e tensioni lungo una delle frontiere più delicate del Sud-est asiatico, Thailandia e Cambogia hanno firmato un nuovo cessate il fuoco, con l’obiettivo di fermare un conflitto che ha già provocato almeno 47 morti e costretto quasi un milione di persone ad abbandonare le proprie case. L’accordo è stato siglato dai ministri della Difesa dei due Paesi e prevede lo stop immediato delle ostilità a partire dalle 12 ora locale del 27 dicembre 2025. Secondo la dichiarazione congiunta, il cessate il fuoco riguarda ogni tipo di arma e vieta esplicitamente attacchi contro civili, infrastrutture civili e obiettivi militari, senza eccezioni territoriali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
