Thailandia-Cambogia i ministri della Difesa firmano l' accordo di cessate il fuoco

Thailandia e Cambogia hanno firmato un accordo di cessate il fuoco per porre fine a settimane di combattimenti armati lungo il confine tra i due Paesi del Sud Est asiatico, causati da una serie di rivendicazioni territoriali. L’intesa, entrata in vigore a mezzogiorno (ora locale), è stata siglata a Chanthaburi dai ministri della Difesa: Tea Seiha per la Cambogia e Nattaphon Narkphanit per la Thailandia. La tregua è arrivata dopo tre giorni di colloqui tra funzionari militari. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Thailandia-Cambogia, i ministri della Difesa firmano l'accordo di cessate il fuoco Leggi anche: Thailandia e Cambogia firmano cessate il fuoco immediato Leggi anche: Thailandia-Cambogia: firmato accordo per cessate il fuoco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Thailandia e Cambogia firmano cessate il fuoco immediato; Thailandia e Cambogia firmano il cessate il fuoco; La Thailandia respinge la richiesta di colloqui di pace della Cambogia; Funzionari della difesa di Cambogia e Thailandia si incontreranno per discutere una tregua, afferma il ministro degli Esteri thailandese. Thailandia-Cambogia, i ministri della Difesa firmano l'accordo di cessate il fuoco - (LaPresse) Thailandia e Cambogia hanno firmato un accordo di cessate il fuoco per porre fine a settimane di combattimenti armati lungo il confine ... stream24.ilsole24ore.com

Thailandia e Cambogia firmano l’accordo per il cessate il fuoco dopo settimane di scontri - L’accordo ha posto fine a oltre due settimane di combattimenti in cui sono morte almeno 101 persone e oltre mezzo milione sono stat ... editorialedomani.it

ASIA/CAMBOGIA - Tregua nel conflitto con la Thailandia, il Vicario Apostolico Schmitthaeusler: "Vogliamo la pace" - L'accordo, siglato dai Ministri della Difesa, è entrato in vigore oggi, 27 dicembre, alle 12:00. fides.org

Thailandia-Cambogia, il vertice dei governi per la firma del cessate il fuoco - facebook.com facebook

#Thailandia e #Cambogia firmano una tregua di 72 ore x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.