Thailandia-Cambogia | firmato il cessate il fuoco immediato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thailandia e Cambogia hanno concordato un nuovo cessate il fuoco dopo l'ultima escalation al confine che ha fatto decine di morti e centinaia di migliaia di sfollati. I ministri della Difesa dei due Paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta, riferisce il Bangkok Post, precisando che il. 🔗 Leggi su Today.it

thailandia cambogia firmato il cessate il fuoco immediato

