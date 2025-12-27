Thailandia-Cambogia | firmato accordo per cessate il fuoco
Thailanda e Cambogia hanno firmato un accordo di cessate il fuoco per porre fine a settimane di combattimenti armati lungo il loro confine, a causa di rivendicazioni territoriali concorrenti. L’accordo è entrato in vigore a mezzogiorno, ora locale. Oltre a porre fine ai combattimenti, l’accordo prevede che non ci siano ulteriori movimenti militari e nessuna violazione dello spazio aereo da parte delle due parti. Un’altra clausola importante stabilisce che Bangkok, “dopo che il cessate il fuoco sarà stato mantenuto pienamente per 72 ore”, sia tenuta a rimpatriare 18 soldati cambogiani detenuti da luglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
