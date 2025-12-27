Thailandia-Cambogia cessato il fuoco

12.30 Thailandia e Cambogia hanno concordato un "cessate il fuoco immediato" nel loro conflitto di confine che ha causato almeno una cinquantina di vittime e quasi un milione di sfollati in sole tre settimane. "Le parti concordano un cessate il fuoco immediato a partire dalla firma di questa dichiarazione congiunta, con decorrenza dalle 12 ora locale del 27 dicembre 2025", si legge nel documento, firmato dai ministri della Difesa dei due vicini del Sud-est asiatico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

