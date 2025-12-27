Una storia a lieto fine dal punto di vista clinico, ma che potrebbe trasformarsi in un caso giudiziario. Protagonista una donna Testimone di Geova e un chirurgo del Policlinico Umberto I di Roma, intervenuto d’urgenza per salvarle la vita nonostante il netto rifiuto della paziente a ricevere trasfusioni di sangue. L’intervento d’urgenza e la scelta del medico. La paziente, una donna di circa quarant’anni con figli, si è presentata al pronto soccorso il 18 dicembre scorso lamentando forti dolori addominali. In passato si era sottoposta a un intervento di bypass gastrico e i medici hanno subito compreso la gravità della situazione, rendendo necessario un intervento immediato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Testimone di Geova salvata con una trasfusione nonostante il rifiuto, ma il medico ora rischia la denuncia

