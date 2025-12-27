Una donna di circa 40 anni, operata al Policlinico Umberto I di Roma e Testimone di Geova, ha accusato i medici del Policlinico universitario di averle praticato una trasfusione contro la sua volontà. Ma l’ospedale smentisce categoricamente, affermando che non c’è stato bisogno di ricorrere alla trasfusione per effettuare l’intervento chirurgico. I fatti e le accuse. L’operazione, mirata a risolvere una complicanza derivante dal bypass gastrico, si è conclusa con successo. Ma la donna, come riportato per primo da Il Messaggero, avrebbe riferito di essere stata sottoposta a trasfusione di sangue contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Testimone di Geova accusa l’Umberto I di averle praticato una trasfusione ma il Policlinico smentisce: “Falso”

Leggi anche: Chirurgo dell’Umberto I salva testimone di Geova con trasfusione d’urgenza: rischia una denuncia

Leggi anche: Testimone di Geova salvata con una trasfusione nonostante il rifiuto, ma il medico ora rischia la denuncia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Testimone di Geova rifiuta la trasfusione, ma il chirurgo la opera e le salva la vita: ora rischia la denuncia - Il lieto fine, almeno dal punto di vista medico, c’è stato: la paziente sta bene ed è salva. ilmattino.it